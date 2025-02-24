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США внесли в ООН свою резолюцію про війну в Україні, не назвавши Росію агресором
08:25 24.02.2025 |
Сполучені Штати запропонували проєкт резолюції ООН до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України, який не містить формулювань із засудженням Москви.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на АР.
У дуже короткому проєкті резолюції США висловлюється скорбота у зв'язку з "трагічною загибеллю людей під час російсько-українського конфлікту", а також "міститься заклик до швидкого припинення конфлікту і подальший заклик до встановлення міцного миру між Україною і Росією".
Згадок про повномасштабне вторгнення, порушення Росією міжнародного права чи те, що вона є державою-агресором, у резолюції немає.
Постійний представник Москви в ООН Василій Небєнзя публічно похвалив проєкт резолюції США, назвавши її "хорошим кроком".
Російська сторона також запропонувала додати в американську резолюцію поправку, аби там була фраза про "усунення першопричин" війни Росії проти України.
У проєкті резолюції від Європейського Союзу та України - де США вперше за роки немає серед співавторів - ідеться про "повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну" і нагадується про необхідність виконання всіх попередніх резолюцій Асамблеї, ухвалених у відповідь на російську агресію.
Там також міститься вимога до Росії "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".
Обидва проєкти приурочені до третьої річниці вторгнення Росії в Україну, яка припадає на понеділок, 24 лютого, коли Генеральна асамблея ООН голосуватиме за них.
Раніше ЗМІ також дізнались, що США вперше виступають проти того, щоб назвати Росію агресором у спільній заяві G7, яку готують до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України.
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