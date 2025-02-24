Мерц про миротворців в Україні: Нині це питання не постає

Кандидат у канцлери від консервативного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) не бере на себе зобов'язань щодо можливої участі Бундесверу в миротворчому контингенті в Україні. "Я бачу це так само, як і канцлер (Олаф Шольц. - Ред.): це питання сьогодні взагалі не постає", - заявив кандидат він в ефірі ARD і ZDF після перемоги ХДС/ХСС у дострокових виборах до Бундестагу з попереднім результатом 28,5 відсотка.

"Перше питання, яке ми повинні собі поставити: чи продовжуємо ми підтримувати Україну, щоб вона могла себе захистити?" - запитав він. На його думку, Німеччина робить це в недостатній мірі, "інакше б завтра не було вже три роки, які триває ця війна".

Мерц хоче "оборонної незалежності" Європи від США

Друге важливе питання, яке варто вирішувати, на думку Мерца, це те, як захистити територію НАТО в безпосередній близькості від України. Лідер консерваторів вважає, що Європа повинна зміцнити власний оборонний потенціал на тлі зростання напруженості між США та Європою.

"Для мене абсолютним пріоритетом буде якнайшвидше зміцнити Європу, щоб крок за кроком ми дійсно могли досягти незалежності від США (в питаннях оборони. - Ред.)", - сказав Мерц після виборів.

"Після заяв Дональда Трампа за останній тиждень стає зрозуміло, що американці здебільшого байдужі до долі Європи", - заявив Мерц.

У Європі розглядають відправлення миротворців в Україну

Уперше про готовність відправити війська в Україну заявив 17 лютого прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер. Потім низка ЗМІ повідомила, що лідери країн ЄС і Лондон обговорюють відправлення в Україну до 30 тисяч військових, які могли б стежити за дотриманням припинення вогню, якщо відповідні домовленості буде досягнуто між Москвою і Києвом.Натомість канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) неодноразово називав "передчасними і недоречними" розмови про миротворців в Україні.