Фінансові новини
- |
- 24.02.25
- |
- 13:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський розраховує на Туреччину як гаранта безпеки з урахуванням її можливого військового контингенту
08:39 24.02.2025 |
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в гарантіях безпеки розраховує, зокрема, на Туреччину з урахуванням її можливого військового контингенту, про що поінформував європейських партнерів.
"Якщо будемо говорити про гарантії безпеки, я сказав своїм партнерам: як на мене, маємо розраховувати на Туреччину, на турецького президента. Чому? Бо дуже важливо - хто буде готовий дати реальні цифри контингенту - реальні люди, військові судна", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю.
Він додав: "З усією повагою до всіх... треба буде подумати про певні логістичні кроки, щоб зрозуміти, хто буде сидіти за столом перемовин".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ЄС затвердила 16-й пакет антиросійських санкцій
ТОП-НОВИНИ
|Американський бізнес в Україні не гарантуватиме безпеку – Зеленський
|Бессент про угоду з Україною: США не набуватимуть права власності та не обтяжуватимуть боргами
|Зеленський пропонує фонд зі США 50 на 50 і заморожені активи РФ як внесок в нього України
|Зеленський: Заморожені російські активи — це наші гроші
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги. Що в ньому
|Швеція передасть Україні системи ППО на $113 млн
|Вибухи в Рязані: росіяни скаржаться на атаку дронів по НПЗ і говорять про пожежу
|Американський бізнес в Україні не гарантуватиме безпеку – Зеленський
|Бессент про угоду з Україною: США не набуватимуть права власності та не обтяжуватимуть боргами
|Росія окупувала українських корисних копалин на $350 мільярдів – Свириденко
Бізнес
|Microsoft представила квантовий чип Majorana 1 з першими у світі майорановими кубітами
|Apple представила iPhone 16E — заміну «бюджетному» SE за $599
|X Маска почала блокувати посилання на Signal, який використовують держслужбовці США для зв'язку з журналістами
|Google виявила нову фішингову схему росіян, які атакували українських військових у Signal
|Ілон Маск подвоїв ціну передплати X Premium+ через «пару годин» після анонсу Grok 3
|DeepSeek надсилав дані користувачів із Південної Кореї китайській компанії ByteDance
|FT: Honda готова відновити переговори про поглинання Nissan, але є умова