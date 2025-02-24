Зеленський розраховує на Туреччину як гаранта безпеки з урахуванням її можливого військового контингенту

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в гарантіях безпеки розраховує, зокрема, на Туреччину з урахуванням її можливого військового контингенту, про що поінформував європейських партнерів.

"Якщо будемо говорити про гарантії безпеки, я сказав своїм партнерам: як на мене, маємо розраховувати на Туреччину, на турецького президента. Чому? Бо дуже важливо - хто буде готовий дати реальні цифри контингенту - реальні люди, військові судна", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю.

Він додав: "З усією повагою до всіх... треба буде подумати про певні логістичні кроки, щоб зрозуміти, хто буде сидіти за столом перемовин".