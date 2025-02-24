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АНАЛІТИКА

Угода про надра: Єрмак каже про конструктивну розмову зі США

 


Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у неділю, 23 лютого, повідомив про "конструктивні" перемовини щодо угоди із США.

З української сторони, окрім Єрмака, на зустрічі були присутні перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко та віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Від американської сторони на "важливій розмові" були міністр фінансів Скотт Бессент та радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц, їхні команди та представник команди віцепрезидента США Джей Ді Венса.

"Просуваємося в роботі. Конструктивна розмова. США - наші партнери і ми вдячні американському народу, вдячні за двопартійну підтримку - ви з нами всі три роки вторгнення росіян", - повідомив Єрмак, не надавши деталей.

Угода про корисні копалини між США та Україною

В Україні з 22 лютого тривають консультації стосовно комерційної угоди між Києвом та Вашингтоном, яка передбачає доступ Сполучених Штатів до розробки та видобутку українських природних ресурсів. Цю ідею запропонував союзникам сам президент України Володимир Зеленський. Як передбачалося, в угоді мали би бути передбачені американські гарантії безпеки в обмін на доступ до українських ресурсів. Водночас наразі, за даними ЗМІ, американська сторона висуває жорсткі вимоги без жодних гарантій.

15 лютого Володимир Зеленський відкинув першу пропозицію США стосовно копалин, згодом на розгляд українській стороні надали оновлений варіант угоди. У Вашингтоні очікують від Зеленського швидкого її погодження.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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