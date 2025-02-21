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Трамп: Участь Зеленського у переговорах не є необхідною
23:45 21.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 21 лютого, заявив, що не вважає необхідною присутність президента України Володимира Зеленського на переговорах з Росією щодо припинення війни.
"Я не думаю, що йому дуже важливо бути присутнім на зустрічах, - сказав Трамп в аудіоінтерв'ю Fox News. - Він був там вже три роки. Він дуже ускладнює укладення угод". Згодом президент США додав, що українські лідери "не мають жодних козирів" у переговорах, цитує AFP.
"У мене були дуже хороші переговори з (президентом Росії Володимиром. - Ред.) Путіним, і у мене були не такі хороші переговори з Україною. У них немає козирів, але вони грають жорстко. Але ми не дозволимо цьому продовжуватися", - сказав Трамп на зустрічі губернаторів США в Білому домі, цитує AFP.
Трамп двічі назвав Зеленського "диктатором"
Американський президент після переговорів американської та російської делегацій в Саудівській Аравії несподівано виступив з різкою критикою щодо президента України Володимира Зеленського, зокрема назвавши його "посередньо успішним коміком" та двічі - "диктатором". Більш того, Трамп стверджував, що у Зеленського рейтинг нібито "впав до чотирьох відсотків".
Зеленський, своєю чергою, назвав озвучені Трампом цифри російською дезінформацією та висловив жаль, що президент США "живе в цьому дезінформаційному просторі". Коментуючи свій рівень підтримки серед українського населення, він послався на свіжі дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), за якими рівень довіри до нього від грудня збільшився на п'ять відсотків та наразі становить 57 відсотків.
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