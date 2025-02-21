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«Слуга народу» Кормишкіна вирішила скласти мандат після двох підозр від НАБУ
22:56 21.02.2025 |
Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Кормишкіна (раніше мала прізвище Аллахвердієва) подала заяву про складення депутатських повноважень.
Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту розгляне її на засіданні у понеділок, 24 лютого, повідомляється на його сайті.
Як повідомлялося, НАБУ 16 жовтня минулого року повідомило "слузі народу" Ірині Кормишкіній про підозру в незаконному збагаченні. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Кормишкіної у цій справі у вигляді особистої поруки голови фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давида Арахамії та голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
У січні 2025 року НАБУ повідомило Ірині Кормишкіній про ще одну підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації, а також її чоловікові - його підозрюють у легалізації майна, яке його дружина набула у незаконний спосіб, а також у недекларуванні такого майна.
За даними слідства, у 2021-2022 роках вона набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. За них депутатка згодом придбала будинок на Одещині, в якому вона проживає. Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше ніж 2,7 млн грн, які підозрювана використала на інші цілі. Таким чином нардепка незаконно збагатилася на суму понад 20 млн грн, вказували у НАБУ.
Нагадаємо, восени 2022 року генпрокурор Андрій Костін відмовився відкривати провадження проти "слуги народу" Аллахвердієвої, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Пізніше глава ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що суд зобов'язав генпрокурора Костіна відкрити справу проти депутатки Аллахвердієвої.
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