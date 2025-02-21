Рубіо розповів, від чого залежить можлива зустріч Трампа з Путіним

Делегація США обговорювала нещодавно у Саудівській Аравії з представниками РФ можливість зустрічі президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним. Вашингтон каже, що це залежить від прогресу в питанні припинення російсько-української війни.

Про це заявив Державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами американського чиновника, зустріч Трампа та Путіна "багато в чому залежатиме від того, чи зможемо ми досягти прогресу в припиненні війни в Україні".

Рубіо розповів, що обговорював можливість такої зустрічі під час розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Саудівській Аравії минулого вівторка.

"Зустрічі не буде, доки ми не дізнаємось, про що буде ця зустріч", - передав держсекретар США свої слова главі МЗС Росії та іншим учасникам делегації від Москви.

Під час інтерв'ю журналістці Кетрін Геррідж Рубіо зазначив, що "як правило, ви не проводите таких зустрічей, доки не дізнаєтесь про якийсь результат або досягли певного прогресу".

"Тож я думаю, коли відбудеться ця зустріч, багато в чому залежатиме від того, чи зможемо ми досягти прогресу в припиненні війни в Україні", - сказав держсекретар США.

Рубіо також думає, що така зустріч має стати "тим, що скріпить угоду", та що "всі повинні святкувати, що президент Трамп є миротворцем".