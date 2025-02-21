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Рубіо пояснив, навіщо були потрібні переговори з росіянами в Ер-Ріяді
09:07 21.02.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон погодився на прямі переговори з Росією, щоб з'ясувати, наскільки серйозно вони налаштовані на досягнення миру в Україні, проти якої Москва розв'язала повномасштабну війну.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю журналістці Кетрін Херрідж, яке публікує пресслужба Держдепу США.
За словами Рубіо, прямі контакти - це єдиний спосіб з'ясувати, чи дійсно РФ налаштована на мир.
"Зрештою, ми повинні підтримувати відносини з Росією, незалежно від того, подобається нам все, що вони роблять, чи ні, як це було з Радянським Союзом, і ми повинні мати можливість перевірити, чи серйозно вони налаштовані на припинення цієї війни", - зазначив держсекретар.
Він розповів, що на зустрічі в Ер-Ріяді не йшлося про жодні тонкощі потенційної мирної угоди.
"Розмова була такою: по-перше, ми маємо - на певному рівні - впорядкувати роботу наших дипломатичних представництв, тому що ми повинні мати змогу спілкуватися з ними з огляду на характер наших двох країн і на те значення, яке ми маємо у світі. Друге - є речі, щодо яких ми могли б співпрацювати в геополітичному плані, потенційно", - сказав Рубіо.
На запитання, чи бачать США зацікавленість Росії у мирі, держсекретар відповів: "Ми збираємося це з'ясувати".
"Я поки що не можу відповісти, серйозно вони налаштовані на мир чи ні. Це залежатиме від того, як вони діятимуть далі. Єдине, про що ми домовилися, - це те, що ми будемо говорити про мир", - сказав він.
Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США, які домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.
Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.
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