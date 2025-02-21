Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рубіо пояснив, навіщо були потрібні переговори з росіянами в Ер-Ріяді

 

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон погодився на прямі переговори з Росією, щоб з'ясувати, наскільки серйозно вони налаштовані на досягнення миру в Україні, проти якої Москва розв'язала повномасштабну війну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю журналістці Кетрін Херрідж, яке публікує пресслужба Держдепу США.

За словами Рубіо, прямі контакти - це єдиний спосіб з'ясувати, чи дійсно РФ налаштована на мир.

"Зрештою, ми повинні підтримувати відносини з Росією, незалежно від того, подобається нам все, що вони роблять, чи ні, як це було з Радянським Союзом, і ми повинні мати можливість перевірити, чи серйозно вони налаштовані на припинення цієї війни", - зазначив держсекретар.

Він розповів, що на зустрічі в Ер-Ріяді не йшлося про жодні тонкощі потенційної мирної угоди.

"Розмова була такою: по-перше, ми маємо - на певному рівні - впорядкувати роботу наших дипломатичних представництв, тому що ми повинні мати змогу спілкуватися з ними з огляду на характер наших двох країн і на те значення, яке ми маємо у світі. Друге - є речі, щодо яких ми могли б співпрацювати в геополітичному плані, потенційно", - сказав Рубіо.

На запитання, чи бачать США зацікавленість Росії у мирі, держсекретар відповів: "Ми збираємося це з'ясувати".

"Я поки що не можу відповісти, серйозно вони налаштовані на мир чи ні. Це залежатиме від того, як вони діятимуть далі. Єдине, про що ми домовилися, - це те, що ми будемо говорити про мир", - сказав він.

Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США, які домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7316
  0,0502
 0,12
EUR
 1
 43,5511
  0,0774
 0,18

Курс обміну валют на вчора, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3431  0,09 0,21 41,9865  0,09 0,21
EUR 43,2596  0,02 0,05 43,9562  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7750  0,09 0,23 41,7950  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес