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АНАЛІТИКА

Келлог їздив до Зеленського переконати його завершити війну з РФ, стверджує Волц

 

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив що спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог їздив до Києва, щоб переконати президента США Володимира Зеленського закінчити війну з РФ.

"Чи реальність яка є, в інтересах України? Чи в інтересах Європи? Безумовно, не в інтересах Росії чи американського народу, щоб ця війна тривала вічно, вічно, вічно. Отже, ключовою частиною його розмови була допомога президенту Зеленському зрозуміти, що ця війна повинна закінчитися", - сказав Волц на брифінгу в Білому домі у четвер.

За його словами, американці не мають сумніватися в здатності президента США Дональда Трампа "не тільки впоратися з Путіним, але і впоратися зі складністю доведення цієї війни до кінця".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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