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АНАЛІТИКА

У Конгресі США визначальна кількість депутатів зроблять все, щоб запобігти винагороді Путіна – республіканець Фітцпатрік

 

Член Палати представників США від Республіканської партії Браян Фітцпатрік (Brian Fitzpatrick) заявляє про наявність достатньої кількості депутатів у Конгресі США, які мають намір і здатні зробити все для запобігання уникнення РФ відповідальності за військові злочини, попри політичні наслідки для себе.

"Президент Зеленський і всі учасники переговорів повинні знати це: є визначальна кількість членів Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і в обох палатах, які готові, бажають і здатні зробити все можливе, щоб запобігти винагороді комуністичного диктатора Володимира Путіна за його незаконне вторгнення, зґвалтування, викрадення, катування та вбивство українського народу, включно з такою кількістю жінок і дітей. Ми використовуватимемо кожен важіль і кожен голос, які є в нашому розпорядженні, незалежно від особистих чи політичних наслідків. Це питання чутливе, екзистенційне та визначальне для спадщини", - написав Фітцпатрік в соцмережі Х у четвер.

Він відзначив, що Зеленський переміг на виборах, які були визнані вільними та справедливими Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), а у РФ "таких виборів ще не було".

"Президенту Володимиру Зеленському не потрібно і не можна нав'язувати жодну угоду з боку будь-якої зовнішньої держави, яка не гарантує безпеку та суверенітет українського народу, народу, який обрав його більш ніж 73% голосів виборців на виборах", - підкреслив конгресмен.

За словами Фітцпатріка, щоб мирна угода була справедливою та довгостроковою, вона має бути укладена таким чином, щоб притягти російських загарбників до відповідальності, захистити гідність українських жертв і передбачити справедливий і справедливий розподіл витрат між усіма європейськими націями. "Вчинити інакше означало б заохотити майбутні вторгнення та увічнити майбутній душевний біль і кровопролиття", - зазначив він.

"Це про мир через силу. Це про патріотичний здоровий глузд. А патріотичний здоровий глузд - це те, за що Америка завжди повинна виступати", - резюмував Фітцпатрік.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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