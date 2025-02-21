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Рютте: Європа зіграє життєво важливу роль для миру в Україні
23:26 20.02.2025 |
Для досягнення тривалого миру в Україні потрібні надійні гарантії безпеки, і Європа відіграватиме життєво важливу роль у його забезпеченні. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марк Рютте у четвер, 20 лютого, під час візиту до Словаччини.
"Життєво важливо, щоб будь-яка досягнута угода принесла міцний мир, щоб Росія більше ніколи не спробувала забрати ще один квадратний кілометр української землі", - сказав він журналістам у Братиславі, цитує Reuters.
"Це вимагатиме надійних (...) гарантій безпеки, і союзники по НАТО активно обговорюють, що це може передбачати. Хоча ще багато чого потрібно вирішити, без сумніву, Європа має відіграти життєво важливу роль у забезпеченні миру в Україні", - додав Рютте.
Водночас він наголосив, що такі гарантії безпеки від європейських країн все одно потребуватимуть підтримки з боку США - хай не фізичної на місцях, але загалом підтримки, щоб мати впевненість у тому, що "стримування є", додає AFP.
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