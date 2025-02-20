Очільник шведської компанії Saab вірить у постачання літаків JAS 39 Gripen в Україну

Генеральний директор шведської оборонної компанії Saab Мікаель Йоханссон висловив оптимізм щодо можливого постачання Україні винищувачів JAS 39 Gripen, хоча цей процес залишається на рівні політичних дискусій.

Питання передачі Gripen вперше підняли ще у 2023 році, проте поки що воно не вийшло за межі обговорень. Йоханссон, коментуючи ситуацію під час Мюнхенської безпекової конференції, зазначив, що сподівається на позитивне рішення та виступає за довгострокову угоду.

У Saab вважають, що така домовленість має включати навчання українських пілотів та технічного персоналу у Швеції. Це відкриває можливість постачання 12-14 вживаних Gripen C/D, які зараз становлять основу повітряних сил Швеції. Після цього може розглядатися постачання нових винищувачів Gripen E/F, які наразі виробляються у Швеції та Бразилії.

Швеція планує експлуатувати Gripen E до 2060-х років, що робить цей літак перспективним варіантом для довгострокових безпекових програм.

Водночас зміни у політиці США щодо європейської безпеки можуть вплинути на вибір озброєння для країн регіону, зокрема на користь європейських зразків. Однак виробництво та експорт Gripen значною мірою залежать від США через використання американського комплектування, зокрема двигунів.