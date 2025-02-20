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АНАЛІТИКА

США попросили не проводити пресконференцію Зеленського і Келлога – Никифоров

 

Зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом відбулася без спілкування з медіа.

Про це заявив журналістам речник Зеленського Сергій Никифоров, повідомляє "Європейська правда".

20 лютого у Києві відбулася зустріч Зеленського та Келлога, після якої запрошені журналісти очікували на підхід політиків до преси, але він не відбувся.

Никифоров повідомив, що спільних заяв для преси Зеленського і Келлога за підсумками зустрічі не буде за бажанням Вашингтона.

"На прохання американської сторони формат зустрічі передбачає протокольну зйомку і не передбачає заяв або запитань", - прокоментував Никифоров.

Нагадаємо, 19 лютого спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог приїхав до Києва вперше за час перебування на цій посаді.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що на зустрічі з ним пояснив бачення української сторони, як досягти миру завдяки силі і наголошував на неподільності безпеки України і трансатлантичної безпеки.

Перед цим 18 лютого американська і російська делегації провели перемовини у Саудівській Аравії, а президент Франції Емманюель Макрон двічі збирав частину європейських країн на екстрену зустріч стосовно європейської безпеки і подальшої підтримки України.

Ключові теги: США
 

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