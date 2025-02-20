Ексрадник Трампа застеріг: поспішний мир в Україні може стати капітуляцією перед Кремлем

Колишній радник американського президента Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон застеріг від поспішної угоди про завершення російсько-української війни.

Про це він сказав у інтерв'ю Politico, пише "Європейська правда".

Болтон попередив, що поспішна угода щодо припинення війни в Україні "дуже близька до капітуляції" перед цілями Путіна. Також він вважає, що поспішне завершення війни в Україні може швидко відкрити двері для виходу США з НАТО.

"Я думав, що Трамп вийде з НАТО, і він цього ще не зробив, але ви можете почути, як починає грати музика. Буде припинено вогонь, створено мілітаризовану зону, розпочнуться переговори, Україна погодиться не вступати до НАТО - це врегулювання, яке насправді могли б написати в Кремлі", - заявив він.

Відповідаючи на запитання, як він розцінює слова британського прем'єр-міністра Кіра Стармера щодо того, що той готовий розмістити британські війська в Україні для забезпечення режиму припинення вогню, Болтон відповів зневажливо.

"Я проти розгортання миротворчих сил. Досвід Організації Об'єднаних Націй показав, що як тільки ви розгортаєте миротворчі сили, вони можуть стати постійною частиною ландшафту, і в цьому випадку призвести до фактичного розділення України, який може стати де-юре через деякий час", - вважає він.

Болтон також зазначив, що не чув у ЄС дискусій щодо того, який саме варіант миротворчих сил розглядається.

"Це забезпечення припинення вогню, і в цьому випадку правила застосування сили повинні були б уповноважити миротворців застосовувати силу, щоб запобігти порушенню перемир'я? Чи це миротворчі сили на кшталт ООН, коли миротворці махають порушникам рукою, коли вони весело йдуть своєю дорогою?" - риторично запитав він та наголосив, що це критичні відмінності.

Колишній радник з питань національної безпеки Трампа стверджує - Європі було б краще рішуче підтримати Україну, поповнюючи запаси зброї та надаючи підтримку, а не займатися плануванням майбутніх сценаріїв, узгоджених між Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним.

"Не існує абсолютного зобов'язання вести переговори з припиненням вогню. Тому, якщо ви не готові відмовитися від будь-якої можливості повернення Україні її території, ідея заморозити існуючі лінії контролю є потенційно дуже небезпечною", - сказав він.

Зазначимо, Болтон вже виступав із критикою дій Трампа. Зокрема 13 лютого він сказав, що заяви республіканця щодо потенційних поступок України ще до початку переговорів з РФ означає, що Трамп "фактично здався Путіну".

18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч глави МЗС РФ Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

20 лютого Трамп заявив, що Росія "має козирі" у потенційних мирних переговорах щодо припинення війни, оскільки РФ "захопила велику територію".