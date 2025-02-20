Фінансові новини
- |
- 20.02.25
- |
- 12:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Які Росія має «козирі» на переговорах про мир. Трамп озвучив свою версію
12:24 20.02.2025 |
Дональд Трамп вважає, що Росія має "козирі" у будь-яких мирних переговорах щодо завершення війни в Україні, оскільки вона "захопила багато територій".
Президент США сказав BBC, що вірить у те, що Росія хоче припинення війни, яку вона сама й розпочала, здійснивши повномасштабне вторгнення майже три роки тому.
"Я думаю, що росіяни хочуть бачити кінець війни, справді так думаю. Вони мають трохи більше козирів, бо захопили багато територій. Вони мають перевагу", - сказав Дональд Трамп в інтерв'ю BBC на борту Air Force One.
Коли його запитали, чи вірить він, що Росія справді хоче миру, Трамп відповів: "Вірю".
Цю заяву Трамп зробив повертаючись до Вашингтона після виступу на інвестиційній зустрічі у Флориді, де вдруге за день назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" - спершу у виступі, а перед тим у дописі на Truth Social.
"Він (Зеленський) відмовляється проводити вибори. У справжніх українських опитуваннях він має низький рейтинг. Як можна мати високий рейтинг, коли кожне місто зруйноване?" - заявив Трамп у Флориді.
П'ятирічний термін повноважень Зеленського мав закінчитися у травні 2024 року. Однак з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року в Україні діє воєнний стан і вибори призупинені.
Трамп намагався зробити з цього політичну тему, стверджуючи, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4%. Однак за даними BBC Verify, проведене цього місяця опитування показало, що 57% українців довіряють президенту.
Образливе слово "диктатор" викликало різку критику європейських лідерів, зокрема канцлера Німеччини Олафа Шольца, який заявив: "Просто неправильно і небезпечно заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського".
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив підтримку Зеленському під час телефонної розмови.
Автоматичне прийняття України в НАТО?
Зважаючи на останні заяви США, тема безпеки України в контексті мирних переговорів досі невизначена.
Телеканал NBC у матеріалі про посилення напруги в стосунках між США та Україною, зазначили, що США розглядають автоматичне прийняття України в НАТО як гарантію безпеки, якщо Росія порушить умови перемир'я.
Минулого тижня глава Пентагону Піт Гегсет, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним результатом дипломатичного врегулювання війни.
NBC зазначає, що під час цього виступу Гетсет відійшов від підготовленого для нього чернетки і висловив більш різке послання щодо перспектив вступу України в НАТО, ніж було написано спочатку.
За словами трьох американських чиновників, знайомих з підготовленим текстом для глави Пентагону, в ньому йшлося, що гарантії безпеки для України "не повинні надаватися через членство в НАТО".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Reuters: Трамп спробує укласти з Україною спрощену «угоду про надра»
ТОП-НОВИНИ
|Трамп звинуватив Україну у зриві угоди щодо надр і знову назвав Зеленського «диктатором»
|Трамп втрачає рейтинг на тлі занепокоєнь американців щодо економіки США
|У Трампа пов'язали його гострі заяви про Україну з буксуванням «угоди про надра»
|Венсу не сподобалися відповіді Зеленського на випади Трампа
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Григорія Усика переобрали головою Вищої ради правосуддя
|Які Росія має «козирі» на переговорах про мир. Трамп озвучив свою версію
|Україна не виконала два маяки, але очікує $917 млн: представники МВФ приїхали в Київ
|«Зеленський спав»: Трамп каже, що в Києві грубо повелись з його міністром фінансів
|Reuters: Трамп спробує укласти з Україною спрощену «угоду про надра»
|Трамп звинуватив Україну у зриві угоди щодо надр і знову назвав Зеленського «диктатором»
Бізнес
|Китай блокує експорт літієвих технологій на тлі торгівельної напруженості
|Пил від гальмівних колодок токсичніший за вихлопи дизельного двигуна - дослідження
|BYD випустить твердотілі акумулятори у 2027 році, а їхнє широке використання почнеться у 2030 році
|NVIDIA і Samsung працюють над новими чипами SOCAMM для штучного інтелекту
|Acura уповільнює перехід на електротягу: гібриди повертаються
|Intel може бути розділена: TSMC та Broadcom зацікавились придбанням частин бізнесу компанії
|«OpenAI не продається»: рада директорів компанії категорично відкинула пропозицію Ілона Маска