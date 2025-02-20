Які Росія має «козирі» на переговорах про мир. Трамп озвучив свою версію

Дональд Трамп вважає, що Росія має "козирі" у будь-яких мирних переговорах щодо завершення війни в Україні, оскільки вона "захопила багато територій".

Президент США сказав BBC, що вірить у те, що Росія хоче припинення війни, яку вона сама й розпочала, здійснивши повномасштабне вторгнення майже три роки тому.

"Я думаю, що росіяни хочуть бачити кінець війни, справді так думаю. Вони мають трохи більше козирів, бо захопили багато територій. Вони мають перевагу", - сказав Дональд Трамп в інтерв'ю BBC на борту Air Force One.

Коли його запитали, чи вірить він, що Росія справді хоче миру, Трамп відповів: "Вірю".

Цю заяву Трамп зробив повертаючись до Вашингтона після виступу на інвестиційній зустрічі у Флориді, де вдруге за день назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" - спершу у виступі, а перед тим у дописі на Truth Social.

"Він (Зеленський) відмовляється проводити вибори. У справжніх українських опитуваннях він має низький рейтинг. Як можна мати високий рейтинг, коли кожне місто зруйноване?" - заявив Трамп у Флориді.

П'ятирічний термін повноважень Зеленського мав закінчитися у травні 2024 року. Однак з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року в Україні діє воєнний стан і вибори призупинені.

Трамп намагався зробити з цього політичну тему, стверджуючи, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4%. Однак за даними BBC Verify, проведене цього місяця опитування показало, що 57% українців довіряють президенту.

Образливе слово "диктатор" викликало різку критику європейських лідерів, зокрема канцлера Німеччини Олафа Шольца, який заявив: "Просто неправильно і небезпечно заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського".

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив підтримку Зеленському під час телефонної розмови.

Автоматичне прийняття України в НАТО?

Зважаючи на останні заяви США, тема безпеки України в контексті мирних переговорів досі невизначена.

Телеканал NBC у матеріалі про посилення напруги в стосунках між США та Україною, зазначили, що США розглядають автоматичне прийняття України в НАТО як гарантію безпеки, якщо Росія порушить умови перемир'я.

Минулого тижня глава Пентагону Піт Гегсет, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним результатом дипломатичного врегулювання війни.

NBC зазначає, що під час цього виступу Гетсет відійшов від підготовленого для нього чернетки і висловив більш різке послання щодо перспектив вступу України в НАТО, ніж було написано спочатку.

За словами трьох американських чиновників, знайомих з підготовленим текстом для глави Пентагону, в ньому йшлося, що гарантії безпеки для України "не повинні надаватися через членство в НАТО".