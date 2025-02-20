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АНАЛІТИКА

«Зеленський спав»: Трамп каже, що в Києві грубо повелись з його міністром фінансів

 

Президент США Дональд Трамп стверджує, що його міністр фінансів Скотт Бессент зіткнувся із грубим ставленням під час свого візиту до Києва минулого тижня.

Про це він заявив на борту президентського літака, його цитує AP, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент розповів, що Бессент довго добирався до Києва, але президент України Володимир Зеленський нібито "спав" і був недоступний для зустрічі.

"Він (Бессент - Ред.) багато годин їхав поїздом, і це небезпечна поїздка, а ми говоримо про міністра фінансів. Він поїхав туди, щоб підписати документ, а повернувся з порожніми руками", - сказав Трамп.

Як відомо, для обговорення економічного партнерства з Україною 13 лютого до Києва прибув міністр фінансів Скотт Бессент і в ході цього візиту він зустрівся із Зеленським.

Тоді український президент заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте Зеленський відмовився підписувати документ. У Білому домі назвали це рішення "недалекоглядним".

14 лютого в Мюнхені була перенесена зустріч Зеленського і віцепрезидента США Джей Ді Венса, щоб дати США можливість попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям.
Ключові теги: США
 

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