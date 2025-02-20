Макрон і Стармер прибудуть до Вашингтона говорити про Україну

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідають Вашингтон наступного тижня в рамках зусиль, спрямованих на припинення війни Росії в Україні.

Про це повідомив у середу в інтерв'ю Fox News радник США з національної безпеки Майк Волтц, передає Укрінформ.

«Президент (Франції - ред.) Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Стармер приїдуть до Вашингтона наступного тижня», - зазначив Волтц.

Він підкреслив, що це стане частиною комплексних зусиль щодо врегулювання в Україні.

Першим «позитивним» кроком у цьому процесі, за його словами, стали переговори з російською стороною в Саудівській Аравії. Інший трек, за словами Волтца, забезпечує генерал Келлог, який перебуває з візитом у Києві. Крім того, минулого тижня в Мюнхені відбулися обговорення на рівні високопоставлених представників адміністрації США.

«Наступним кроком ми запропонуємо технічні групи, щоби почати обговорювати більше деталей»,- зазначив радник Трампа.

Він також підкреслив, що більшу роль щодо забезпечення гарантій безпеки має взяти на себе Європа.

«Я щойно розмовляв зі своїми колегами зі Сполученого Королівства, Франції, Німеччини і сказав, послухайте, ми вітаємо Європу, яка втручається та пропонує гарантії безпеки. Ми вітаємо Європу. Ми роками просили, щоби Європа активізувалася й більше сприяла не лише своїй власній обороні, а й обороні України»,- зазначив Волтц.

Водночас він пояснив «ескалацію риторики» між президентами Трампом і Зеленським, за його словами, «спротивом» з українського боку угоді щодо розробки українських корисних копалин.

«Гадаю, це розчарування насправді виникло тільки минулого тижня через цю дивну протидію та ескалацію риторики щодо презентації того, що ми вважаємо абсолютною можливістю у вигляді інвестицій США в українську інфраструктуру, щоб вони видобували свої мінерали, свої природні ресурси, свою нафту та газ»,- зауважив радник Білого дому.