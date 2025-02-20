Зеленський поговорив зі Стармером і Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном і британським прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, пише "Європейська правда".

Зокрема, Макрон поінформував про свої контакти з лідерами країн Європи та Канади.

Зеленський наголосив, що Україна підтримує позицію, яка полягає в тому, що Європі потрібен стійкий мир, і його основою можуть бути лише надійні гарантії безпеки.

Зеленський і Макрон також скоординували дипломатичну роботу на найближчий час.

Під час розмови зі Стармером Зеленський зазначив, що для України дуже важлива допомога Великої Британії.

Він також наголосив на важливості участі Великої Британії в усіх оборонних ініціативах, спрямованих на захист Європи.

Лідери також обговорили найближчі спільні плани та можливості.

Нагадаємо, Макрон за підсумками екстреної зустрічі з колегами з Європейського Союзу, а також з Канади, Ісландії та Норвегії заявив про чітку і єдину позицію партнерів, яка полягає в тому, що усі партнери України прагнуть довготривалого і міцного миру.

Як відомо, Макрон ініціював цю зустріч після того, як спеціальний посланник президента США щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

Перед тим французький президент скликав екстрений саміт 17 лютого, де були лідери найбільших держав ЄС та Британія - загалом вісім країн, також генсек НАТО і керівництво Євросоюзу.