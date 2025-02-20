Фінансові новини
- |
- 20.02.25
- |
- 11:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський поговорив зі Стармером і Макроном
08:31 20.02.2025 |
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном і британським прем'єр-міністром Кіром Стармером.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента, пише "Європейська правда".
Зокрема, Макрон поінформував про свої контакти з лідерами країн Європи та Канади.
Зеленський наголосив, що Україна підтримує позицію, яка полягає в тому, що Європі потрібен стійкий мир, і його основою можуть бути лише надійні гарантії безпеки.
Зеленський і Макрон також скоординували дипломатичну роботу на найближчий час.
Під час розмови зі Стармером Зеленський зазначив, що для України дуже важлива допомога Великої Британії.
Він також наголосив на важливості участі Великої Британії в усіх оборонних ініціативах, спрямованих на захист Європи.
Лідери також обговорили найближчі спільні плани та можливості.
Нагадаємо, Макрон за підсумками екстреної зустрічі з колегами з Європейського Союзу, а також з Канади, Ісландії та Норвегії заявив про чітку і єдину позицію партнерів, яка полягає в тому, що усі партнери України прагнуть довготривалого і міцного миру.
Як відомо, Макрон ініціював цю зустріч після того, як спеціальний посланник президента США щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.
Перед тим французький президент скликав екстрений саміт 17 лютого, де були лідери найбільших держав ЄС та Британія - загалом вісім країн, також генсек НАТО і керівництво Євросоюзу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Reuters: Трамп спробує укласти з Україною спрощену «угоду про надра»
ТОП-НОВИНИ
|Трамп звинуватив Україну у зриві угоди щодо надр і знову назвав Зеленського «диктатором»
|Трамп втрачає рейтинг на тлі занепокоєнь американців щодо економіки США
|У Трампа пов'язали його гострі заяви про Україну з буксуванням «угоди про надра»
|Венсу не сподобалися відповіді Зеленського на випади Трампа
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Зеленський спав»: Трамп каже, що в Києві грубо повелись з його міністром фінансів
|Reuters: Трамп спробує укласти з Україною спрощену «угоду про надра»
|Трамп звинуватив Україну у зриві угоди щодо надр і знову назвав Зеленського «диктатором»
|Макрон і Стармер прибудуть до Вашингтона говорити про Україну
|Зеленський поговорив зі Стармером і Макроном
|Макрон розповів про підсумки другої екстреної зустрічі в Парижі
|Стефанішина про можливу мобілізацію понад EUR500 млрд військової допомоги ЄС: До виборів у ФРН ніяких рішень прийнято не буде
Бізнес
|Китай блокує експорт літієвих технологій на тлі торгівельної напруженості
|Пил від гальмівних колодок токсичніший за вихлопи дизельного двигуна - дослідження
|BYD випустить твердотілі акумулятори у 2027 році, а їхнє широке використання почнеться у 2030 році
|NVIDIA і Samsung працюють над новими чипами SOCAMM для штучного інтелекту
|Acura уповільнює перехід на електротягу: гібриди повертаються
|Intel може бути розділена: TSMC та Broadcom зацікавились придбанням частин бізнесу компанії
|«OpenAI не продається»: рада директорів компанії категорично відкинула пропозицію Ілона Маска