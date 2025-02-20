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Макрон розповів про підсумки другої екстреної зустрічі в Парижі
08:26 20.02.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон за підсумками екстреної зустрічі з колегами з Європейського Союзу, а також з Канади, Ісландії та Норвегії заявив про чітку і єдину позицію партнерів.
Про це французький президент написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Як наголосив французький президент, ця позиція полягає в тому, що усі партнери України прагнуть довготривалого і міцного миру в Україні.
"Ми стоїмо разом з Україною і візьмемо на себе повну відповідальність за забезпечення миру і безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом", - зазначив Макрон.
За його словами, Франція разом із партнерами поділяють позицію американського президента Дональда Трампа щодо припинення розв'язаної РФ війни проти України.
Європейські зусилля заради миру продовжуватимуться відповідно до наступних принципів, які відповідають нашим власним інтересам:
* Україна завжди повинна бути включена, а її права повинні поважатися;
* мир має бути тривалим і супроводжуватися надійними гарантіями, які заслуговують на довіру;
* занепокоєння європейців щодо безпеки має бути враховане.
"Ми переконані в необхідності збільшення витрат на оборону і безпеку та нарощування потенціалу для Європи і кожної з наших країн. Рішення буде ухвалено найближчими днями та тижнями", - резюмував він.
Як відомо, Макрон ініціював цю зустріч після того, як спеціальний посланник президента США щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.
Перед тим французький президент скликав екстрений саміт 17 лютого, де були лідери найбільших держав ЄС та Британія - загалом вісім країн, також генсек НАТО і керівництво Євросоюзу.
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