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Стефанішина про можливу мобілізацію понад EUR500 млрд військової допомоги ЄС: До виборів у ФРН ніяких рішень прийнято не буде
23:58 19.02.2025 |
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що до виборів в Німеччині і формування коаліції ніяких рішень щодо ініціативи мобілізації понад 500 млрд євро військової допомоги Європейського Союзу прийнято не буде.
"Вибори відбуваються в Німеччині. Ініціатива щодо мобілізації 500 плюс млрд євро для посилення оборонного суверенітету ЄС і підтримки України - це одна із ідей Єврокомісії. Водночас, мова йде не про суто німецьку допомогу", - сказала Стефанішина журналістам у середу.
Віцепрем‘єрка заявила, що вона впевнена в тому, що до виборів в Німеччині, до розуміння того, яка буде коаліція, ніяких особливих рішень прийнято не буде.
Як повідомлялося, Європейський Союз готує наймасштабніший пакет допомоги для закупівлі військової техніки для України. Газета Berliner Zeitung з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок повідомила, що мова може йти про EUR700 млрд.
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