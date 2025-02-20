Стефанішина про можливу мобілізацію понад EUR500 млрд військової допомоги ЄС: До виборів у ФРН ніяких рішень прийнято не буде

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що до виборів в Німеччині і формування коаліції ніяких рішень щодо ініціативи мобілізації понад 500 млрд євро військової допомоги Європейського Союзу прийнято не буде.

"Вибори відбуваються в Німеччині. Ініціатива щодо мобілізації 500 плюс млрд євро для посилення оборонного суверенітету ЄС і підтримки України - це одна із ідей Єврокомісії. Водночас, мова йде не про суто німецьку допомогу", - сказала Стефанішина журналістам у середу.

Віцепрем‘єрка заявила, що вона впевнена в тому, що до виборів в Німеччині, до розуміння того, яка буде коаліція, ніяких особливих рішень прийнято не буде.

Як повідомлялося, Європейський Союз готує наймасштабніший пакет допомоги для закупівлі військової техніки для України. Газета Berliner Zeitung з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок повідомила, що мова може йти про EUR700 млрд.