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Келлог зустрівся з Єрмаком і Сирським, на черзі - Зеленський
23:55 19.02.2025 |
Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог у середу, 19 лютого, під час першого дня перебування в Україні провів зустрічі, зокрема, з головнокомандувачем Збройних сил (ЗСУ) Олександром Сирським та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Про це повідомив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.
"Генерал Келлог уже в Києві. Він уже зустрічався з головкомом Сирським, із нашими керівниками розвідок та спеціальних служб, також із керівником мого Офісу. На завтра запланована наша зустріч із генералом Келлогом, і для нас дуже важливо, щоб зустріч і взагалі робота з Америкою була конструктивною", - зазначив Зеленський.
Єрмак: Розраховуємо на продовження американської підтримки України
Своєю чергою, Андрій Єрмак після зустрічі зі спецпредставником Трампа заявив, що Україні важливо, щоб той "отримав повну інформацію про те, що відбувається на фронті, про стійкість і дух нашої нації, які залишаються незмінними всі ці роки, щоб він побачив це на власні очі і отримав всі деталі".
"Розраховуємо на продовження американської підтримки нашої держави. Хочемо, щоб стосунки між нашими країнами залишалися відкритими, в них панувала довіра та принципи взаємного успіху", - зазначив керівник ОПУ.
Також, за словами Єрмака, він сказав Келлогу, що "важливо, як саме завершиться ця війна", і застеріг, що "Росія завжди маніпулює інформацією, намагається посіяти розкол, брехати, щоб посварити нас між собою".
"Принцип нічого про Україну без України - ключовий. Ми зацікавлені, щоб США були на стороні правди і справедливості, а вона за нами. Ми зацікавлені в стратегічному, довготривалому та всеохоплюючому партнерстві із США. Україні потрібні гарантії безпеки, оборонне та економічне партнерство", - додав керівник ОПУ.
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