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Китайське прислів'я
Рютте розповів Зеленському про розмови з Келлогом та європейцями у Парижі
23:34 19.02.2025 |
Генсек НАТО Марк Рютте повідомив про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це він написав у соцмережі X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Рютте розповів, що поінформував Зеленського про останні розмови в штаб-квартирі НАТО та у Парижі.
"Щойно поінформував Володимира Зеленського про гарний обмін думками в НАТО зі спеціальним представником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом про майбутні мирні переговори, з європейцями в Парижі про те, як вони можуть сприяти тривалому миру, і про те, як ми можемо зберегти Україну сильною на всіх етапах", - написав генсек.
Спеціальний представник американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог у середу, 19 лютого, приїхав у Київ.
Варто зазначити, що візит Келлога відбувається на тлі переговорів російської та американської делегацій у Саудівській Аравії, на які не було запрошено Україну.
Перед цим 17 лютого у Парижі відбувся екстрений саміт європейських країн. Президент Франції Емманюель Макрон ініціював цю зустріч після того, як Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.
За підсумками саміту Макрон заявив, що країни домовились працювати над підтримкою України та інвестиціями в оборону.
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