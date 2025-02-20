ЄС впевнений у тому, куди йдуть його гроші в Україні - Матернова

Європейський Союз має надійні процеси, які дозволяють відстежити, куди йдуть його гроші в Україні.

Про це заявила журналістам посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, передає кореспондент Укрінформу.

«Я не можу говорити за США чи їх Президента. Я можу сказати, що в рамках усієї нашої підтримки України ми мали дуже надійні процеси, які дозволяли дивитися, куди йдуть гроші», - сказала Матернова.

Посол зазначила, що великою частиною коштів ЄС була бюджетна підтримка, яка йшла Міністерству фінансів України. Також Євросоюз надавав гроші через гранти для громадських організацій та на проєкти, де за кошти відповідали організації ООН, фінансові інституції та національні агенції.

«Тож ми впевнені щодо того, куди йдуть гроші», - підкреслила дипломат.