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АНАЛІТИКА

Казахстан проситиме Україну більше не атакувати задіяні для експорту казахської нафти трубопроводи у РФ

 

Влада Казахстану планує обговорити з Україною атаку безпілотників по нафтоперекачувальній станції Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який транспортує казахську нафту через територію РФ.

Про це перший заступник міністра закордонних справ країни Акан Рахметуллін заявив у коментарі казахстанському інформагентству Іnformburo.kz.

"Про ситуацію ми знаємо. Була заява Міненерго Казахстану, що хоч удари і були завдані, нафта качається у тому ж обсязі. Природно, ми з українською стороною спілкуватимемося, розмовлятимемо, будуть зустрічі. Обов'язково будуть контакти тут або в Києві. Ці питання ми повинні вирішувати дипломатичним шляхом, щоб уникнути такого в майбутньому", - розповів Рахметуллін.

Що відомо про атаку українських безпілотників на нафтопровід Каспійського трубопровідного консорціуму

Як повідомлялося, у ніч на 17 лютого українські безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінська" в Кавказькому районі Краснодарського краю. Об'єкт отримав серйозні пошкодження, станцію виведено з експлуатації, а транспортування нафти організоване запасним маршрутом.

Для ліквідації наслідків атаки знадобиться півтора - два місяці, на цей час обсяг прокачування нафти з Казахстану через територію Росії системою Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) може бути знижено на 30%, повідомляли у російській компанії "Транснєфть".

Російський віце-прем'єр Олександр Новак припустив, що включення резервної схеми транспортування нафти після атаки на нафтоперекачувальну станцію КТК вже призвело до зниження прокачування приблизно на 30-40%.

"Кропоткінська" - найбільша нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" (КТК) на території Росії. Консорціум КТК забезпечує транспортування понад 80% усієї казахстанської нафти, яка транзитом через Росію доставляється до морського терміналу КТК біля Новоросійська.

Акціонерами КТК є РФ (31%), Казахстан (20,75%), а також американські Chevron (15%) та ExxonMobil, а також інші приватні компанії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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