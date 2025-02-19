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НАБУ викрило розкрадання 246 мільйонів при розробці системи «Дзвін» для ЗСУ
15:47 19.02.2025 |
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему у сфері оборони, через яку держава втратила 246 млн грн. Йдеться про зловживання при розробці автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ "Дзвін".
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Зокрема, серед підозрюваних:
* ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант;
* ексначальник військ зв'язку ЗСУ, генерал-майор;
* ексначальник Управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ, полковник;
* директор приватного товариства - головний виконавець контракту.
За даними слідства, у 2016 році Міністерство оборони уклало контракт на розробку системи з комерційною компанією, яка не мала досвіду створення програмного забезпечення.
За чотири роки розробки технічне завдання змінювали 13 разів, що дозволило збільшити вартість робіт на 300 млн грн. Без обґрунтування кількість дослідних зразків системи збільшили з 4 до 12, що спричинило додаткові витрати на коригування документації - 115 млн грн.
"Розроблена система зовсім не відповідала технічному завданню: від несумісності з протоколами НАТО до відсутності інтеграції з іншими військовими системами. Крім того, частина програмного забезпечення взагалі не використовується. Із закладених 200 інформаційно-розрахункових задач насправді реалізували усього 10", - з'ясували в НАБУ та САП.
Утім, попри очевидні недоліки, наприкінці 2022 року система "Дзвін" була офіційно прийнята на озброєння ЗСУ. А вже у 2024 році, замість усунення недоліків або відмови від неефективного рішення, на неї планували виділити додаткове фінансування.
Зазначається, що це може свідчити про спроби не лише приховати попередні корупційні зловживання, а й продовжити їх. Джерело: https://biz.censor.net/n3536708
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