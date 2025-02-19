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Порошенко повіз дрони і техніку на Сумщину на на 44 млн гривень
14:51 19.02.2025 |
Народний депутат України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повіз чергову партію техніки і дронів бригадам на Сумщину. Вартіть цієї партії допомоги - 44 млн грн., повідомляється на сайті політичної сили.
"Підтримка, яку я відчув за цей тиждень, точно вартує того, щоб продовжувати. Незаконні санкції зв'язали руки не мені. У першу чергу вони послабили наших воїнів. Допомога Фонду Порошенка Збройним Силам - це 150 мільйонів гривень щомісяця. Ми думали, що це на 3-4 місяці, а возимо техніку в таких обсягах уже 3 роки. Змушені продовжувати, бо Збройним Силам не вистачає зброї та техніки", - констатує лідер "Євросолідарності".
Порошенко також зауважив, що незаконні санкції можуть призвести до скорочення обсягів допомоги ЗСУ в рази: «але ми не зупинимося. Як робимо це сьогодні, зібравши ще один вантаж техніки для фронту».
Зокрема, десантно-штурмові бригади отримають нові екскаватори для фортифікаційних робіт. Порошенко повідомив, що тепер всі бригади ДШВ будуть забезпечені будівельною технікою.
"Суперновітня авторемонтна майстерня, обладнана всім необхідним для ремонту на передовій - ніхто, крім нашої команди, їх не робить. Командно-штабний комплекс - їх роблять, але в 5 разів дорожче. Прально-душові комплекси - саме таких, як від Фонду Порошенка, не робить ніхто", - заявив Порошенко.
"Штурмові та евакуаційні квадроцикли - їх досі завозять дуже і дуже мало. «Мавіки», нічні FPV-шки, 15-дюймові FPV-дрони. Зарядні станції - ми закупили їх цілий контейнер. Дизельні пічки, які завдяки нам є в кожній бригаді. Від Мінооборони і держави є лише буржуйки. Купольний РЕБ - на один такий більшість волонтерських фондів збирають місяці, а ми возимо по 15 штук кожного тижня", - зазначаєПорошенко.
"Немає нічого важливішого зараз, ніж порятунок України. Тримаймо єдність навколо ЗСУ - бо вони наш головний гарант збереження державності", - наголошує Петро Порошенко.
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