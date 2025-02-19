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АНАЛІТИКА

США не зніматимуть санкції з Росії, принаймні до угоди щодо України - Bloomberg

 

Держсекретар США Марко Рубіо заявив союзникам Сполучених Штатів у Європі, що американські санкції проти Росії залишатимуться чинними щонайменше до укладення угоди про припинення війни в Україні.

Про це із посиланням на власні джерела пише Bloomberg, передає Укрінформ.

«Держсекретар Марко Рубіо у вівторок запевнив європейських союзників у тому, що адміністрація Дональда Трампа збереже санкції проти Росії принаймні доти, доки не буде укладено угоду про припинення конфлікту в Україні», - ідеться в публікації.

Ця розмова відбулася після переговорів американської і російської делегацій у Саудівській Аравії.

Раніше Держдепартамент повідомив, що одразу після зустрічі з очільником МЗС Росії в Ер-Ріяді Рубіо поспілкувався з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та Верховним представником ЄС із закордонних справ.

«Держсекретар поінформував міністрів закордонних справ про зустріч. Група погодилася підтримувати тісний контакт і працювати над досягненням остаточного припинення конфлікту в Україні», - зазначили в Держдепі.

Подробиць розмови американська сторона не наводить.

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого, у столиці Саудівської Аравії, місті Ер-Ріяд, стартували переговори американської делегації та представників країни-агресора РФ.

Вони тривали понад чотири години. Сторони домовилися про створення переговорних груп, які будуть обговорювати питання щодо України. Також сторони домовилися закласти основу для майбутньої співпраці з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, а також історичних економічних та інвестиційних можливостей, які з'являться після успішного завершення конфлікту в Україні.
Ключові теги: США, Росія
 

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