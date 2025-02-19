Фінансові новини
- |
- 19.02.25
- |
- 00:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ердоган запевнив у підтримці територіальної цілісності України в переговорах про «мир»
23:23 18.02.2025 |
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара і далі підтримує суверенітет і територіальну цілісність України на тлі розмов про потенційні переговори про "мир".
Про це він сказав на пресконференції після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським в Анкарі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
Ердоган наголосив, що територіальна цілісність і суверенітет України "дуже важливі для нас, і ми скрізь висловлювали повагу Туреччини до територіальної цілісності і суверенітету".
"У подальшому процесі для нас особливо важлива територіальна цілісність України. Її суверенітет також є для нас незамінним", - додав турецький лідер.
Він також повторив, що Анкара виступає за якнайшвидший "мир" в Україні.
На тій же пресконференції Ердоган також укотре запропонував Туреччину як майданчик для проведення відповідних "мирних" переговорів.
Зазначимо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч очільника МЗС РФ Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Politico: у ЄС готують пакет військової допомоги Україні на мінімум 6 млрд євро
|Зеленський переніс візит в Саудівську Аравію на 10 березня на тлі американо-російських перемовин
|США та Росія домовилися про 4 принципи за підсумками переговорів в Ер-Ріяді - Рубіо
|США і РФ домовилися створити переговорні групи щодо війни в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: Париж готує другу зустріч щодо України й безпеки Європи
|Ердоган запевнив у підтримці територіальної цілісності України в переговорах про «мир»
|Politico: у ЄС готують пакет військової допомоги Україні на мінімум 6 млрд євро
|Зеленський переніс візит в Саудівську Аравію на 10 березня на тлі американо-російських перемовин
|Україна, Туреччина, Велика Британія мають бути залучені до розмов і розробки потрібних безпекових гарантій разом з США – Зеленський
|Лавров: для Росії «неприйнятне» розміщення в Україні миротворців з країн НАТО
Бізнес
|«OpenAI не продається»: рада директорів компанії категорично відкинула пропозицію Ілона Маска
|Tesla засудила багатьох китайців, які скаржилися на відмову гальм, місцевій пресі заборонено критикувати компанію
|ЄС пом'якшує правила щодо штучного інтелекту для залучення інвестицій
|Arm почне виробляти власні чипи, першим клієнтом стане Meta — Financial Times
|Tesla вводить антивандальний захист на станціях Supercharger
|Держдеп США планує закупити броньовані Tesla на $400 мільйонів - NYT
|Пропозиція Маска придбати OpenAI суперечить його судовим претензіям про перехід компанії на комерційну основу