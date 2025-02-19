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АНАЛІТИКА

Ердоган запевнив у підтримці територіальної цілісності України в переговорах про «мир»

 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара і далі підтримує суверенітет і територіальну цілісність України на тлі розмов про потенційні переговори про "мир".

Про це він сказав на пресконференції після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським в Анкарі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Ердоган наголосив, що територіальна цілісність і суверенітет України "дуже важливі для нас, і ми скрізь висловлювали повагу Туреччини до територіальної цілісності і суверенітету".

"У подальшому процесі для нас особливо важлива територіальна цілісність України. Її суверенітет також є для нас незамінним", - додав турецький лідер.

Він також повторив, що Анкара виступає за якнайшвидший "мир" в Україні.

На тій же пресконференції Ердоган також укотре запропонував Туреччину як майданчик для проведення відповідних "мирних" переговорів.

Зазначимо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч очільника МЗС РФ Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.
 

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