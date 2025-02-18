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Україна, Туреччина, Велика Британія мають бути залучені до розмов і розробки потрібних безпекових гарантій разом з США – Зеленський
17:18 18.02.2025 |
Перемовини про завершення російської війни проти України і майбутні гарантії української безпеки повинні відбуватися за участі всіх ключових суб'єктів, заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом пресконференції у Стамбулі у вівторок.
"Сьогодні ми обговорили кілька дуже важливих речей. Перше, звісно, дуже детально всі глобальні процеси, які можуть призвести до закінчення цієї війни Росії проти України. Ми обмінялися поглядами з президентом Ердоганом. Ми обговорили всі перспективи, які існують. Я переконаний для України, для нашого регіону, для Європи принципово, щоб будь-які перемовини щодо закінчення війни відбувались не за спиною у ключових суб'єктів, яких зачіпають наслідки російської агресії. Україна, Європа в широкому сенсі, а це і Євросоюз, і Туреччина, і Британія мають бути залучені до розмов і розробки потрібних безпекових гарантій разом з Америкою, які стосуються долі нашої частини світу", - заявив Зеленський.
Він підкреслив, що для забезпечення надійного і тривалого миру не можна допустити жодних помилок.
"Це можливо виключно тоді, коли перемовини справедливі, і за столом перемовин представлені і Україна, і Америка, і вся Європа. І гарантії розробляються за участі всіх, хто їх реально спроможний дати. І це справедливо, що Туреччина є таким суб'єктом, є частиною Європи. Я вдячний президенту Ердогану за розуміння", - резюмував президент.
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