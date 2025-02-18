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Українці назвали причини неготовності до російського вторгнення три роки тому
16:34 18.02.2025 |
Абсолютна більшість українців вважають, що для підготовки відсічі російській агресії зроблено було недостатньо. Провину покладають на політичне керівництво та на самих себе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
Як зазначають соціологи, напередодні широкомасштабного вторгнення у 2022 році КМІС ставив респондентам запитання, а наскільки напад є реальним. Тоді 49% вважали реальною можливість вторгнення, а 39% відповідали, що вторгнення не буде.
КМІС у травні 2022 року і у лютому 2025 року (напередодні третьої річниці вторгнення) ставив респондентам запитання, наскільки достатньо чи недостатньо зробила України для підготовки до нападу.
І в травні 2022 року, і в лютому 2025 року українці переважно вважали, що Україна зробила скоріше або абсолютно недостатньо для підготовки. Причому, критичні оцінки навіть зросли - з 52% у травні 2022 року до 81% у лютому 2025 року стало більше тих, хто вважає докладені зусилля були недостатніми.
Вважають, що Україна доклала достатньо зусиль - 13% (у травні 2022 року таких було 43%).
Причини
Результати опитування показують, що серед населення немає однозначного консенсусу і бачення причин недостатньої підготовки до вторгнення. Так, відносно найбільше респондентів говорили про те, що політичній владі не вдалося докласти необхідних зусиль (41% серед тих, хто вважає, що Україна не була готовою), і що саме населення не вірило і не готувалося (32%).
Крім цього, досить багато респондентів говорили про вплив проросійських сил та агентів (21%), про недостатню підтримку Заходу (16%), про те, що Росія володіла занадто великими ресурсами (15%). Відносно найрідше респонденти обирали такі відповіді, як те, що військове командування не змогло докласти належних зусиль (13%), і що за цей період об'єктивно неможливо підготуватися і все врахувати (10%).
Українці назвали причини неготовності до російського вторгнення три роки тому
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1000 респондентів 2-6 лютого 2025 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів - це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
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