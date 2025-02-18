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Говорити про контингент союзників в Україні «занадто рано», - МЗС Франції
15:49 18.02.2025 |
Франція поки не готова відправляти своїх солдатів до України у складі контингенту союзників. Спочатку потрібен мирний договір, який гарантує, що Росія більше не нападе на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, якого цитує BFMTV.
За словами глави МЗС Франції, тема відправки контингенту миротворців в Україну досить делікатна. І після завершення європейського саміту в Парижі, присвяченого питанням європейської оборони, вона наразі не актуальна.
"Це не те питання, яке стоїть сьогодні. Поки що зарано про це говорити. Це питання постане, коли настане відповідний момент, щойно буде знайдено мир, який можна буде гарантувати", - зауважив Барро.
На думку Барро, перш ніж виникне питання про можливу відправку французьких військових, необхідно встановити "міцний мир". Лише це може не допустити наближення лінії фронту до країн ЄС.
"Нам потрібен мирний договір, який гарантує, що Росія більше не нападе на Україну. Якої форми набудуть ці гарантії? Поки що зарано про це говорити", - додав французький міністр.
Нагадаємо, Франція була однією з перших європейських країн, яка заявила про можливу участь її солдатів у миротворчій місії в Україні. Це була ініціатива президента країни Емануеля Макрона.
Однак не всі у Франції поділяють його думку. Президент Національного об'єднання висловився "повністю проти" того, щоб Франція "відправляла війська на український фронт".
"Це була пропозиція президента Еммануеля Макрона. Але якщо ви запитаєте французів, вони не підтримують ідею відправляти наших солдатів на український фронт проти держави, як Росія, яка є ядерною", - зазначив він.
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