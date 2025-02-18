Канада передасть Україні ще два тренажери для пілотів F-16

Канадський уряд надасть Україні ще два тренажери для навчання та підтримки кваліфікації пілотів винищувачів F-16.

Про це повідомило Міністерство оборони Канади. Очільник відомства Білл Блер зробив відповідну заяву під час засідання у форматі «Рамштайн».

Таким чином Канада подвоїла кількість переданих тренажерів, довівши загальну їх кількість до чотирьох. Канадське оборонне відомство зазначає, що зі зростанням українського парку F-16 додаткові тренажери допоможуть знизити навантаження на реальні літаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку січня Канада оголосила про виділення Україні військової допомоги на 305 млн доларів США. У межах цієї підтримки 200 млн доларів спрямовано на ініціативу Чехії щодо закупівлі та доставлення великокаліберних боєприпасів для України, а ще 100 млн доларів - на закупівлю українських безпілотників за данською моделлю інвестування у військове виробництво.