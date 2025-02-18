Фінансові новини
- |
- 18.02.25
- |
- 10:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канада передасть Україні ще два тренажери для пілотів F-16
09:21 18.02.2025 |
Канадський уряд надасть Україні ще два тренажери для навчання та підтримки кваліфікації пілотів винищувачів F-16.
Про це повідомило Міністерство оборони Канади. Очільник відомства Білл Блер зробив відповідну заяву під час засідання у форматі «Рамштайн».
Таким чином Канада подвоїла кількість переданих тренажерів, довівши загальну їх кількість до чотирьох. Канадське оборонне відомство зазначає, що зі зростанням українського парку F-16 додаткові тренажери допоможуть знизити навантаження на реальні літаки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку січня Канада оголосила про виділення Україні військової допомоги на 305 млн доларів США. У межах цієї підтримки 200 млн доларів спрямовано на ініціативу Чехії щодо закупівлі та доставлення великокаліберних боєприпасів для України, а ще 100 млн доларів - на закупівлю українських безпілотників за данською моделлю інвестування у військове виробництво.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«План Трампа» щодо партнерства з Україною. The Telegraph розкрило текст угоди від США
ТОП-НОВИНИ
|Туск: саміт в Парижі – лише прелюдія до подій найближчих тижнів
|Стармер: Єдиним захистом України є гарантії безпеки від США
|Колегія єврокомісарів приїде в Україну на річницю вторгнення РФ
|Україна нічого не знала щодо перемовин у Саудівській Аравії і не буде їх визнавати - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Держдеп США назвав мету переговорів із представниками Москви в Саудівській Аравії
|Канада передасть Україні ще два тренажери для пілотів F-16
|Зеленський: Проблема, що США намагаються догодити Путіну
|«План Трампа» щодо партнерства з Україною. The Telegraph розкрило текст угоди від США
|Туск: саміт в Парижі – лише прелюдія до подій найближчих тижнів
|Зеленський розповів про «довгу розмову» з Макроном після екстреного саміту в Парижі
Бізнес
|Пропозиція Маска придбати OpenAI суперечить його судовим претензіям про перехід компанії на комерційну основу
|OpenAI планує зробити модель міркувань o3 доступною для всіх користувачів
|Google автоматично буде визначати вік користувача завдяки машинному навчанню
|Apple TV нарешті доступний на Android: повноцінний додаток уже в Google Play
|Google: Квантові комп'ютери зараз – як ШІ у 2010-х роках. Стануть корисними за 5-10 років
|Офіційно: перші Олімпійські кіберспортивні ігри відбудуться 2027 року в Саудівській Аравії
|Apple співпрацюватиме з Alibaba над ШІ для iPhone у Китаї