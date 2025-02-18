Зеленський: Проблема, що США намагаються догодити Путіну

Президент України Володимир Зеленський вважає проблемою те, що нова адміністрація президента США Дональда Трампа озвучує речі, які дуже подобаються лідеру РФ Володимир Путіну. Про це він сказав в інтерв'ю

німецькому телеканалу ARD, оприлюдненому 17 лютого.

На думку Зеленського, причиною цього є бажання Трампа догодити Путіну, "щоб піти назустріч один одному і швидко досягти успіху". Водночас президент наголосив, що припинення вогню "однак, не є успіхом".

Зеленський розкритикував відмову Трампа від ключових вимог до старту переговорів

Зеленський вкотре виступив за сильну роль США в Україні після укладання мирної угоди та застеріг США від повторення таких помилок минулого, як поспішне виведення військ з Афганістану в 2021 році. Тим самим, як вказує ARD, він виступив проти переговорної тактики, яка відмовляється від ключових вимог ще до початку переговорів.

За його словами, не можна просто взяти і зняти з порядку денного вступ України в НАТО, адже ніхто не зацікавлений "в Афганістані 2.0". "Є досвід того, що відбувається, коли хтось закінчує щось, не продумавши, і дуже швидко відступає", - вказав Зеленський.

Як зауважив президент, сьогодні Україна інша, ніж на початку російської агресії - "дуже досвідчена у власному оборонному виробництві", проте "без підтримки США перемоги точно не буде". Він наполягає, що переговори про припинення вогню повинні включати гарантії безпеки. Зокрема, на його переконання, у разі введення на територію України миротворців, американські війська мають бути серед них, "адже це важлива демонстрація сили Путіну, що всі союзники разом захищають Україну".

Зеленський відкинув будь-які домовленості, досягнуті без України, адже це "безглуздо, тому що війна з нами, на жаль, на нашій землі". "Все, про що Росія і США можуть домовитися, якщо вони взагалі хочуть про щось домовлятися, стосується їхніх двосторонніх відносин. Вони точно не можуть домовлятися про наших людей і наші життя. Про закінчення війни без нас. Ми - незалежна держава", - зазначив він.

Він вкотре наголосив, що Україна не готова відмовитися від частини своєї території. Коментуючи сумніви США в цьому, Зеленський вказав, що їм "треба глибше вникнути в деталі", на що потрібен час.

Зеленський вважає, що РФ "непросто" вести з ним переговори, тому "зрозуміло, що Росія хоче позбутися" його. За його словами, якщо Україна буде прийнята в ЄС і НАТО, російські війська будуть виведені, а Україна матиме гарантії безпеки, його роль як президента на цьому закінчиться. "Але поки цього немає, я буду захищати свою країну", - додав він.