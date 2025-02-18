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Зеленський розповів про «довгу розмову» з Макроном після екстреного саміту в Парижі
08:43 18.02.2025 |
Президент України Володимир Зеленський провів "довгу розмову" зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном, який поінформував його про проведений саміт європейських лідерів в Парижі.
Про це Зеленський написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Український президент зазначив, що на зустрічі у Парижі йшлося про глобальну ситуацію, стан справ у Європі та гарантії безпеки для України.
"Ми поділяємо спільне бачення: гарантії безпеки мають бути міцними та надійними. Будь-яке інше рішення без таких гарантій - наприклад, хитке припинення вогню - стане лише черговим обманом з боку Росії і прелюдією до нової війни Росії проти України або інших європейських країн", - підкреслив він.
За його словами, Макрон також поінформував про свої переговори з іншими лідерами, не тільки європейськими.
"Ми домовилися залишатися в постійному контакті, поки ухвалюються важливі рішення", - додав Зеленський.
Своєю чергою Макрон за підсумками розмови зазначив, що працюватиме з усіма партнерами для забезпечення стійкого і тривалого миру в Україні.
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