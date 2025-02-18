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АНАЛІТИКА

Генсек НАТО про саміт в Парижі: Європа готова робити більше для безпеки України

 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками саміту європейських лідерів в Парижі заявив, що Європа готова взяти на себе провідну роль у забезпеченні гарантій безпеки Україні.

Про це він написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Рютте напередодні брав участь в екстреному саміті європейських лідерів, який проходив у Парижі.

"Готовність і бажання. Така моя думка про сьогоднішню зустріч у Парижі. Європа готова і хоче зробити крок уперед. Лідирувати в наданні гарантій безпеки для України", - зазначив генсек НАТО.

Крім того, за його словами, Європа готова більше інвестувати у свою безпеку.

"Деталі ще належить вирішити, але зобов'язання зрозумілі", - резюмував він.

У Парижі ввечері 17 лютого відбувся екстрений саміт, скликаний президентом Франції Емманюелем Макроном після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.
 

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