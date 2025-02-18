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Келлог розповів деталі візиту в Україну
23:42 17.02.2025 |
Спецпосланник президента США з питань російсько-української війни Кіт Келлог приїде до України у середу, 19 лютого, і проведе там три дні.
Про це він сказав після зустрічей у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, відповідаючи на запитання "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".
Келлог розповів, що приїде в Україну потягом з Польщі, де буде з візитом у вівторок, 18 лютого, і буде в Києві "у середу вранці".
Він додав, що програма його візиту, який триватиме три дні, ще на стадії узгодження.
"Що стосується поїздки в Україну, то поїздка ще на стадії завершення, тобто чи я туди поїду? Відповідь - так. Чи буде у мене можливість зустрітися з президентом Зеленським? Відповідь - так", - додав посланник.
Президент Володимир Зеленський раніше висловив сподівання, що представник Трампа з питань переговорів щодо України Кіт Келлог відвідає військових на лінії фронту.
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