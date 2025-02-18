Келлог розповів деталі візиту в Україну

Спецпосланник президента США з питань російсько-української війни Кіт Келлог приїде до України у середу, 19 лютого, і проведе там три дні.

Про це він сказав після зустрічей у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, відповідаючи на запитання "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Келлог розповів, що приїде в Україну потягом з Польщі, де буде з візитом у вівторок, 18 лютого, і буде в Києві "у середу вранці".

Він додав, що програма його візиту, який триватиме три дні, ще на стадії узгодження.

"Що стосується поїздки в Україну, то поїздка ще на стадії завершення, тобто чи я туди поїду? Відповідь - так. Чи буде у мене можливість зустрітися з президентом Зеленським? Відповідь - так", - додав посланник.

Президент Володимир Зеленський раніше висловив сподівання, що представник Трампа з питань переговорів щодо України Кіт Келлог відвідає військових на лінії фронту.