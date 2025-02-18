Ніхто не нав'язуватиме Україні мирну угоду - Келлог

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог запевнив, що ніхто не буде нав'язувати Києву мирну угоду. Як передає агентство Reuters, Келлог у понеділок, 17 лютого, заявив журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, що "ніхто не нав'язуватиме угоду обраному лідеру суверенної нації".

Він також повторив свою заяву на Мюнхенській конференції з безпеки стосовно залучення європейських союзників до мирних переговорів - на його думку, "неможливо посадити всіх за стіл переговорів".

Окрім цього, Келлог прокоментував надання можливих гарантій європейським країнам з боку США після повідомлення в ЗМІ про те, що Вашингтон звернувся до своїх союзників із запитаннями стосовно того, що їм потрібно для участі в забезпеченні безпекових заходів в Україні, зокрема, для розміщення миротворців. Відповідаючи на запитання, чи підуть на надання цих гарантій США, Келлог сказав: "Я був з президентом Трампом, і політика завжди була такою: ви не виключаєте жодних варіантів".

Келлог приїде до України 19 лютого на три дні

Спецпосланець Келлог також повідомив, що прибуде в Україну потягом з Польщі вранці середи, 19 лютого, а програма його візиту, який триватиме три дні, ще узгоджується, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Також він поки не знає, чи поїде на фронт, як це запропонував президент Зеленський. "Що стосується поїздки в Україну, то поїздка ще на стадії завершення, тобто чи я туди поїду, відповідь - так. Чи буде у мене можливість зустрітися з президентом Зеленським? Відповідь - так. Я буду там три дні, і я не вперше в Україні", - сказав він.

За словами Келлога, у перший день його візиту Зеленського може ще не бути в Києві, "тож у нас можуть бути якісь події на місцях". "Але (у той час. - Ред.) коли ми говоримо, це все ще (програма візиту. - Ред.) узгоджується", - додав він.