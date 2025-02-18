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У парламенті Британії хочуть голосування за відправлення військ в Україну
23:25 17.02.2025 |
Британські законодавці від основних партій хочуть винести на голосування пропозицію премʼєр-міністра Кіра Стармера про відправлення військ в Україну як частину післявоєнного процесу.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.
Представники парламенту Британії вважають, що, на їхню думку, законодавці повинні бути залучені до ухвалення будь-якого рішення про розгортання військового контингенту в Україні.
Член владної Лейбористської партії Клайв Льюїс заявив Politico, що парламентські дебати необхідні, оскільки відправлення британських військ в Україну може поставити їх "під загрозу проти ядерної держави без підтримки США".
"Нам потрібна підтримка громадськості для такого кроку, і парламент відіграє важливу роль у забезпеченні цього", - додав він.
Представниця Ліберально-демократичної партії Гелен Магвайр зазначила, що партія підтримує пропозиції уряду щодо України, але "ми також завжди підтримували те, щоб парламент мав право голосу щодо розгортання контингенту".
А консерватор Марк Гарньє сказав, що "хоча прем'єр-міністри можуть розгортати війська без погодження з парламентом", прецедент колишнього премʼєра-лейбориста Тоні Блера (який санкціонував участь у війні в Іраку) означає, що Стармер повинен зробити те ж саме.
Нагадаємо, США раніше публічно допустили можливість розгортання в Україні миротворців для контролю за потенційним "перемирʼям", але заявляли, що американські війська не братимуть участі в такій місії.
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