У парламенті Британії хочуть голосування за відправлення військ в Україну

Британські законодавці від основних партій хочуть винести на голосування пропозицію премʼєр-міністра Кіра Стармера про відправлення військ в Україну як частину післявоєнного процесу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

Представники парламенту Британії вважають, що, на їхню думку, законодавці повинні бути залучені до ухвалення будь-якого рішення про розгортання військового контингенту в Україні.

Член владної Лейбористської партії Клайв Льюїс заявив Politico, що парламентські дебати необхідні, оскільки відправлення британських військ в Україну може поставити їх "під загрозу проти ядерної держави без підтримки США".

"Нам потрібна підтримка громадськості для такого кроку, і парламент відіграє важливу роль у забезпеченні цього", - додав він.

Представниця Ліберально-демократичної партії Гелен Магвайр зазначила, що партія підтримує пропозиції уряду щодо України, але "ми також завжди підтримували те, щоб парламент мав право голосу щодо розгортання контингенту".

А консерватор Марк Гарньє сказав, що "хоча прем'єр-міністри можуть розгортати війська без погодження з парламентом", прецедент колишнього премʼєра-лейбориста Тоні Блера (який санкціонував участь у війні в Іраку) означає, що Стармер повинен зробити те ж саме.

Нагадаємо, США раніше публічно допустили можливість розгортання в Україні миротворців для контролю за потенційним "перемирʼям", але заявляли, що американські війська не братимуть участі в такій місії.