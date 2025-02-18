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АНАЛІТИКА

Данія: говорити про відправлення військ в Україну «надто рано»

 

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен вважає, що дискусії про відправлення в Україну європейських військ у межах потенційного "перемирʼя" є передчасними.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить DR.

Поульсен заявив, що данський уряд, як і інші європейські союзники, не виключає можливості відправлення європейських сил в Україну, але "ще дуже і дуже рано" навіть обговорювати це питання.

"Наразі ще навіть не розпочалися мирні переговори. Нам доведеться почекати і подивитися, як розвиватимуться події", - додав він.

Глава данського Міноборони вважає, що насамперед потрібно дочекатись, коли сторони сядуть за стіл переговорів, "щоб ми могли подивитися, чи може бути встановлений мир на основі збереження України як незалежної країни".

США раніше публічно допустили можливість розгортання в Україні миротворців для контролю за потенційним "перемирʼям", але заявляли, що американські війська не братимуть участі в такій місії.

Публічно цю дискусію підхопив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який заявив, що готовий відправити британські війська в Україну для виконання миротворчих обов'язків.
Ключові теги: Данія
 

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