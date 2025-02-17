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Туск перед самітом в Парижі: Польща не висилатиме солдатів в Україну, але підтримає інших
17:20 17.02.2025 |
Польський прем'єр-міністр Дональд Туск вкотре заявив, що Польща не відправлятиме солдатів в Україну, але підтримає інші країни, які виявлять бажання це зробити.
Про це він сказав перед вильотом на екстрений саміт європейських лідерів у Парижі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Прем'єр-міністр заявив, що "Польща сповнена рішучості співпрацювати в питанні безпеки, в питанні України і російсько-української війни з Європейським Союзом, з європейськими союзниками, такими як Велика Британія і Норвегія, і, звичайно, в першу чергу, зі Сполученими Штатами".
"Як Європа, ми не зможемо ефективно допомогти Україні, якщо ми негайно не вживемо практичних заходів щодо наших власних оборонних можливостей", - сказав Туск.
Польща, Україна, безпека в регіоні - потрібна як Європі, так і США, зазначив він. "В інтересах Європи і США співпрацювати якомога тісніше, незважаючи на розбіжності та емоції, які можуть супроводжувати цю співпрацю", - сказав прем'єр-міністр Польщі.
"Ми не передбачаємо відправлення польських солдатів на територію України, але будемо підтримувати країни, які, можливо, захочуть надати такі гарантії", - запевнив він.
Прем'єр-міністр підкреслив, що Польща продовжить підтримувати Україну "організаційно, відповідно до наших можливостей: фінансово, гуманітарно і з точки зору військової допомоги".
"Ми можемо і повинні відігравати позитивну роль. Під позитивною роллю я маю на увазі якомога тіснішу співпрацю між Польщею, Україною - коли йдеться про питання війни і миру, з Європейським Союзом, Сполученими Штатами і такими європейськими країнами, як Велика Британія і Норвегія", - підкреслив він.
Дональд Туск - один з європейських лідерів, яких президент Франції Емманюель Макрон запросив до Парижа. За попередніми даними, у зустрічі візьмуть участь Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та Данія, яка представлятиме балтійські та скандинавські країни.
Деякі столиці вже висловили розчарування у зв'язку з тим, що їх не запросили.
Макрон ініціював екстрений саміт після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог заявив, що США не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.
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