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АНАЛІТИКА

Лавров заявив, що Європа за столом перемовин не потрібна

 

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який 17 лютого візьме участь у зустрічі з делегацією США в Ер-Ріяді, вважає, що європейським країнам не варто брати участь у переговорах щодо України.

"Що стосується бажання (європейських країн. - Ред.) брати участь у переговорному процесі щодо України, ви знаєте, їхнє бажання вже було неодноразово задоволене", - сказав Лавров у понеділок, 16 лютого, у Москві, відповідаючи на питання про можливу участь ЄС у переговорах зі США щодо України.

Лавров зазначив, що у лютому 2014 року країни ЄС Франція та Німеччина сприяли підписанню угоди між колишнім президентом України Віктором Януковичем та збройною опозицією, а також у процесі досягнення Мінських домовленостей, "які виконати не вдалося". Він також звернув увагу на нещодавні висловлювання президента Фінляндії Александра Стубба про те, що потрібно досягти перемир'я в Україні, щоб зміцнити її у воєнному плані.

"Тобто філософія у європейців нікуди не поділася. Тому я не знаю, що їм робити за переговорним столом", - цитує Лаврова "Інтерфакс".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія, ЄС
 

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