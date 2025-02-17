Рекрутинг через «Резерв+»: 50 тисяч відгуків

50 тисяч відгуків на шість тисяч вакансій отримали у Силах оборони через рекрутинг у застосунку "Резерв+", повідомили у міністерстві оборони у понеділок, 17 лютого. За даними оборонного відомства, користувачі найчастіше обирають військові професії за такими напрямами, як штаб, БПлА, IT, транспорт і піхота.

"Наша мета - запропонувати користувачеві у сервісі рекрутингу найширший спектр вакансій та напрямів, які існують у Силах оборони. Теза про "війську потрібні всі" не втрачає своєї актуальності сьогодні. Бо кожна професія здатна принести користь та збільшити спроможності війська", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Сервіс рекрутингу запустився в застосунку "Резерв+" у жовтні минулого року. Він дає змогу українцям знайти у війську оптимальну вакансію серед тисяч різних варіантів, наголосили у міноборони.

Під час пошуку вакансії користувачам слід пройти невеликий тест, наприклад, вказати, чи є закінчене навчання в одній із військових сфер або в якому напрямі громадянин розбирається найкраще. Вакансії містять детальний опис: інформацію про бригади, їх командування, досягнення і згадки у ЗМІ.