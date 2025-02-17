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Берлін: Рішення про миротворців в Україні - передчасне
16:01 17.02.2025 |
Уряд Німеччини не вважає, що настав час для вирішення питання про введення миротворчого контингенту в Україну. "В принципі, ми вважаємо це передчасним зараз", - заявила в понеділок, 17 лютого, заступниця речника німецького уряду Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann), цитує AFP. Спершу важливо почекати і подивитися, "чи буде мир для України і як він буде реалізований", зазначила вона. Лише тоді "ми зможемо говорити про умови і те, як це може бути організовано", продовжила Гоффманн.
Передумовою для цього є підготовка до мирних переговорів між США та Росією щодо України. Форма, в якій до них буде залучена сама Україна, поки що залишається незрозумілою. Глави держав та урядів європейських країн обговорюватимуть ситуацію в Парижі 17 лютого в другій половині дня, нагадує AFP.
Швеція не виключає відправки миротворців в Україну
Швеція не виключає відправки солдатів в Україну для участі у миротворчих силах після закінчення війни, зазначила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард. "Зараз ми повинні спочатку домовитися про справедливий і стійкий мир, за якого існуватиме повага до міжнародного права, повага до України і, перш за все, гарантії того, що Росія не зможе просто вивести війська, мобілізувати нові сили та напасти на Україну або іншу країну всього за кілька років", - заявила міністерка в ефірі шведського радіо 17 лютого, цитує dpa.
"Щойно мир буде встановлено, ми повинні забезпечити його збереження, і тоді наш уряд нічого не виключає", - додала вона.
Раніше прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив про готовність своєї країни розгорнути миротворчі війська.
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