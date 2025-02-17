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АНАЛІТИКА

Україна дуже сильно просунулась в питанні іноземного контингенту на своїй території – Зеленський

 

Об'єднаний контингент європейських країн на території України може стати першим кроком для створення об'єднаних Збройних сил Європи, яка буде воювати з РФ в разі її повторної агресії, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що ми дуже сильно просунулися в питанні контингенту", - сказав Зеленський під час відеоспілкування з журналістами у понеділок за результатами візиту до ОАЕ.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", при цьому від відзначив, що є країни-скептики з цього питання, і, на його думку, вони залишаться на своїх позиціях.

"Але я бачу, що питання контингенту, питання європейської армії в цілому може мати такий перший крок. Те, що я сказав про Збройні сили Європи, перший крок - це коли є українська армія і є Збройні сили Європи на території України. Я вважаю, що це перша платформа для майбутнього створення такої сили - Збройних сил Європи, такої армії, яка в небі, на воді, на суші, дронами в штучному інтелекті тощо буде спроможна наносити відповідь у разі наступу неспровокованої війни Росії", - сказав Зеленський.

Президент додав, що на сьогодні з цього питання формування контингенту "є живий майданчик - не паперові домовленості, не розмови, хто чому заважає, який альянс якому, не розмови, що в цьому недалекоглядність або щось, а конкретне".

"Ми можемо створити платформу з сильних країн, тільки тих, хто хоче. Це дуже важливо. Не тих, кого ми примушуємо, а тих, хто хоче. Ви ж це прекрасно знаєте - воїн, якого примусили, або воїн, який прийшов сам - це абсолютно різна армія. І я дуже хочу, щоб ми до цього стали саме так. Ми хочемо гарантій безпеки не на папері, а на землі, на воді, в небі, ППО, літаки, кораблі", - сказав голова держави.

Він згадав ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона, яку він з ним почав далі розвивати, підтримку ініціативи країнами північної Європі, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. "Я вважаю, що для цього початку це нормально", - сказав Зеленський.

При цьому від відзначив, що "контингент це не обов'язково значить, що військові з усіх країн" там мають бути присутні. "Ні - наприклад, ППО, Петріоти, які можуть дати сьогодні тільки Сполучені Штати Америки, це не наступ, але це захист, який не менш важливий. Для нас це гарантія безпеки? Так. Тобто питання з системами. Чи готові нам дати ті системи, 10-20 систем", - сказав голова державі.

Зеленський підкреслив, що у питанні іноземного контингенту "дуже важливо не втрачати Сполучені Штати Америки в тому чи іншому вигляді".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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