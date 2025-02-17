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АНАЛІТИКА

Зеленський 18 лютого відвідає Анкару для зустрічі з Ердоганом

 

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 лютого, відвідає Анкару, де зустрінеться з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN Turk.

Зеленський відвідає Туреччину з офіційним візитом на запрошення Ердогана.

Щодо візиту президента України до Туреччини директор департаменту комунікацій Офісу президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив: "Під час зустрічей будуть розглянуті всі аспекти відносин стратегічного партнерства між Туреччиною та Україною та обговорюватимуться кроки, які необхідно здійснити для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами".

"Також відбудеться обмін думками щодо останніх подій в Україні та інших регіональних і глобальних питань в рамках візиту", - додав він.

Зеленський, який минулого тижня взяв участь у 61-й Мюнхенській конференції з безпеки, що відбулася в Мюнхені, розповів про свої заплановані закордонні візити на пресконференції, яку він там провів, заявивши, що після контактів в ОАЕ він поїде до Саудівської Аравії, а потім приїде до Туреччини для офіційних контактів.

За даними видання Axios, зустріч між представниками РФ та США в Саудівській Аравії відбудеться у вівторок, 18 лютого.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі у майбутніх переговорах російської та американської сторін у Саудівській Аравії.
 

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