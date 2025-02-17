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У МЗС Туреччини не виключають "неприємних рішень" щодо територій України
14:18 17.02.2025 |
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що країна готова відігравати будь-яку роль, щоб сприяти миру в Україні та відбудові країни, водночас він не виключає прийняття "неприємних рішень" у контексті територій.
Про це Фідан сказав у інтерв'ю телеканалу TRT World, пише "Європейська правда".
Фідан заявив, що Туреччина хоче та готова "відігравати будь-яку роль, щоб сприяти миру в Україні та відбудові України".
"Але передусім нам потрібно припинити вогонь і мати дієвий та довгостроковий мирний план", - заявив він.
Очільник турецького МЗС сказав, що американська адміністрація та європейці працюють "над різними аспектами цього можливого припинення вогню і мирного плану".
"Як його можна досягти, як його можна зберегти і як ми можемо запобігти повторному виникненню нової війни. Це цілком законні питання, але поєднання короткострокової негайної потреби в припиненні вогню з довгостроковими стратегічними інтересами є дуже важливим завданням зараз, і це саме те, над чим ми працюємо наразі", - розповів він.
Також очільник турецького МЗС акцентував, що не виключає прийняття "неприємних рішень" у контексті українських територій.
"В ідеальному світі ми хотіли би бачити збереження територіальної цілісності України. Але зараз іде війна, і, на жаль, у результаті цієї війни нам доводиться приймати деякі неприємні рішення", - зазначив Фідан.
Турецький дипломат зазначив, що це те, що намагаються вирішити зараз - "що можуть утримати, що залишити, що відкласти".
"Думаю, що це деякі з пріоритетних сфер, на яких зараз дуже зосереджені всі: американці, європейці, ми, росіяни, українці", - додав Фідан.
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