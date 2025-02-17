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АНАЛІТИКА

Зеленський анонсував візит Келлога до України 20 лютого

 

Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог має приїхати з візитом до України 20 лютого, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми чекаємо Келлога. У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20 числа, буде дві доби і може буде більше, я хочу поїхати з ним на фронт і він поїде зі мною на фронт, я думаю, що він не відмовить", - сказав Зеленський під час відеоспілкування з журналістами, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Президент наголосив, що хоче, щоб Келлог вивчив усі питання, поспілкувався з військовими.

"Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких може командирів бригад зі мною з'їздимо, а потім окремо поспілкуємось з міністерством оборони, може з розвідкою", - повідомив Зеленський.

За його словами, важливо, щоб Келлог привіз у Білий Дім розуміння щодо гарантій безпек, потрібних Україні.

"Я думаю, що після його повернення у США, ми будемо розуміти, коли буде зустріч у мене з президентом Трампом", - зауважив президент.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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