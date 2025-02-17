Фінансові новини
- |
- 17.02.25
- |
- 18:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський анонсував візит Келлога до України 20 лютого
14:01 17.02.2025 |
Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог має приїхати з візитом до України 20 лютого, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Ми чекаємо Келлога. У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20 числа, буде дві доби і може буде більше, я хочу поїхати з ним на фронт і він поїде зі мною на фронт, я думаю, що він не відмовить", - сказав Зеленський під час відеоспілкування з журналістами, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".
Президент наголосив, що хоче, щоб Келлог вивчив усі питання, поспілкувався з військовими.
"Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких може командирів бригад зі мною з'їздимо, а потім окремо поспілкуємось з міністерством оборони, може з розвідкою", - повідомив Зеленський.
За його словами, важливо, щоб Келлог привіз у Білий Дім розуміння щодо гарантій безпек, потрібних Україні.
"Я думаю, що після його повернення у США, ми будемо розуміти, коли буде зустріч у мене з президентом Трампом", - зауважив президент.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна нічого не знала щодо перемовин у Саудівській Аравії і не буде їх визнавати - Зеленський
|Українські дрони вивели з ладу найбільшу НПС в Росії
|Прем'єр Швеції підтвердив, що країна готова стати частиною миротворчих сил в Україні
|Стармер: я готовий ввести британські війська в Україну, щоб забезпечити виконання мирних угод
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Туск перед самітом в Парижі: Польща не висилатиме солдатів в Україну, але підтримає інших
|Лавров заявив, що Європа за столом перемовин не потрібна
|Рекрутинг через «Резерв+»: 50 тисяч відгуків
|Берлін: Рішення про миротворців в Україні - передчасне
|Колегія єврокомісарів приїде в Україну на річницю вторгнення РФ
|Україна дуже сильно просунулась в питанні іноземного контингенту на своїй території – Зеленський
Бізнес
|Пропозиція Маска придбати OpenAI суперечить його судовим претензіям про перехід компанії на комерційну основу
|OpenAI планує зробити модель міркувань o3 доступною для всіх користувачів
|Google автоматично буде визначати вік користувача завдяки машинному навчанню
|Apple TV нарешті доступний на Android: повноцінний додаток уже в Google Play
|Google: Квантові комп'ютери зараз – як ШІ у 2010-х роках. Стануть корисними за 5-10 років
|Офіційно: перші Олімпійські кіберспортивні ігри відбудуться 2027 року в Саудівській Аравії
|Apple співпрацюватиме з Alibaba над ШІ для iPhone у Китаї