Фінансові новини
- |
- 17.02.25
- |
- 18:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський вважає, що має бути спецпредставник Європи з питань України
13:58 17.02.2025 |
Спецпредставник Європи з питань України має бути, необхідно визначитися, хто ним може бути, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Повинен бути представник Європи. І я вважаю, що це правильно. Не знаю, як в кінці кінців буде, але Європа точно буде почута. Формат того, що пропонує Європа, або як вона підтримує Україну, в якому форматі, і які гарантії безпеки готова дати Європа, все це точно буде на столі, обов'язково. А хто це буде, поки що не знаю", - сказав Зеленський під час відеоспілкування з журналістами, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".
Президент нагадав, що Європа обов'язково має бути за столом потенційних перемовин, і представляти її має людина, яку поважає Європа.
За словами Зеленського, він не думає, що "це довго" обрання спецпредставника Європи.
"Але ми не можемо це зробити без США. І тому я повинен спочатку із США зрозуміти, до якого формату ми прийдемо під час дипломатії з "руськими". І тоді оберемо представника Європи", - пояснив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна нічого не знала щодо перемовин у Саудівській Аравії і не буде їх визнавати - Зеленський
|Українські дрони вивели з ладу найбільшу НПС в Росії
|Прем'єр Швеції підтвердив, що країна готова стати частиною миротворчих сил в Україні
|Стармер: я готовий ввести британські війська в Україну, щоб забезпечити виконання мирних угод
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Туск перед самітом в Парижі: Польща не висилатиме солдатів в Україну, але підтримає інших
|Лавров заявив, що Європа за столом перемовин не потрібна
|Рекрутинг через «Резерв+»: 50 тисяч відгуків
|Берлін: Рішення про миротворців в Україні - передчасне
|Колегія єврокомісарів приїде в Україну на річницю вторгнення РФ
|Україна дуже сильно просунулась в питанні іноземного контингенту на своїй території – Зеленський
Бізнес
|Пропозиція Маска придбати OpenAI суперечить його судовим претензіям про перехід компанії на комерційну основу
|OpenAI планує зробити модель міркувань o3 доступною для всіх користувачів
|Google автоматично буде визначати вік користувача завдяки машинному навчанню
|Apple TV нарешті доступний на Android: повноцінний додаток уже в Google Play
|Google: Квантові комп'ютери зараз – як ШІ у 2010-х роках. Стануть корисними за 5-10 років
|Офіційно: перші Олімпійські кіберспортивні ігри відбудуться 2027 року в Саудівській Аравії
|Apple співпрацюватиме з Alibaba над ШІ для iPhone у Китаї