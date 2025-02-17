Британія модернізує українські мінні тральники Sandown

Шукач мін "Черкаси" проєкту Sandown. Джерело: ВМС Великої Британії

Британський оборонно-промисловий комплекс проведе модернізацію гідролокаторів на двох українських мінних тральниках типу Sandown.

На ресурсі ContractsFinder з'явилися тендери на підготовчі роботи для оновлення сонарів. Йдеться про гідролокаційні системи Sonar 2093 Wideband, розроблені у 1980-х роках для пошуку мін на різних глибинах.

Sonar 2093 - це багаточастотна система зі змінною глибиною, яка дозволяє опускати приймально-передавальний модуль на глибину до 200 метрів. Це допомагає долати температурні шари води та ефективно виявляти об'єкти. Імовірно, буде здійснено стандартну модернізацію, яка проводилася у ВМС Великої Британії з 2018 року.

Морський мінний тральник "Чернігів" (M310). Ілюстрація: ВМС України

Модернізація, розроблена компанією Thales UK, включає технологію широкосмугового стиснення імпульсів, що підвищує чутливість сонарів. Це дає змогу виявляти новітні міни з низькою сигнатурою на більших відстанях, одночасно зменшуючи вплив реверберації та шуму.

Україна отримала тральники Sandown у межах Меморандуму про морське партнерство між консорціумом британської оборонної промисловості та ВМС України. Колишні HMS Ramsey і HMS Blyth служили у складі Королівського флоту понад 20 років, пройшовши 175 000 та 185 000 миль відповідно. Вони брали участь в операціях на Близькому Сході та навчаннях НАТО у Північній Європі й Середземному морі.

Українські екіпажі проходили підготовку на цих кораблях у 2022-2023 роках, а в січні 2023 року вперше вийшли в море під українським прапором. У червні 2023 року тральники з українськими екіпажами взяли участь у навчаннях Sea Breeze у Великій Британії, де відпрацьовували протимінні операції.