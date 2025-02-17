Безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї Росії – соцмережі

За повідомленнями російських пабліків, безпілотники атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росії.

Про це повідомляють російські Тelegram-канали SHOT, Mash, а також губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв

У соцмережах повідомили, що у Краснодарському краї в ніч проти 17 лютого було чути серію гучних вибухів.

Російські пабліки повідомили, що уламки нібито збитого безпілотника впали неподалік від місцевого НПЗ, почалося загоряння.

Пізніше Кондратьєв повідомив про начебто "масовану атаку" дронів на регіон, проте в його повідомленні не було згадок про Ільський НПЗ.